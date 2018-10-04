شاهد: أضواء وعروض جوية في في عيد الصين الوطني

في رقصة متناغمة قدمت أسراب طائرات عرضا جويا (آيروباتيك) أطلقت خلاله مزيجا من خطوطا ملونة من الدخان والألعاب النارية أنارت سماء شمال الصين وأذهلت المتفرجين.
وأحاطت خطوط من الضوء الملون معالم شنغهاي كلها حيث أنيرت الأبنية والشوارع وتحولت الجسور إلى أقواس قزح خلال العيد الوطني للصين الذي يستغرق سبعة أيام تسمى ’’الأسبوع الذهبي‘‘ تبدأ في الأول من شهر أكتوبر- تشرين الأول.
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