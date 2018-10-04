افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي بتكريم نجوم عرب وأجانب وفاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان

كرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مجموعة من نجوم وصناع السينما من أنحاء العالم في افتتاح دورته الرابعة والثلاثين مساء يوم الأربعاء.
وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بمسرح مكتبة الإسكندرية "في هذه الدورة نحتفي ونحتفل معا بعدد من المناسبات السينمائية المهمة إضافة إلى وجود كوكبة من النجوم الذين نكرمهم هذا العام".
وكرم المهرجان من مصر الممثلة نادية لطفي، التي تحمل دورة هذا العام اسمها، والمخرج أحمد يحيى والموسيقار عمر خيرت ومدير التصوير ماهر راضي والناقدة ماجدة موريس والممثل فاروق الفيشاوي الذي فاجأ الحاضرين بإعلان نبأ إصابته بالسرطان.
ومن الدول العربية كرم المهرجان المنتج الفلسطيني حسين القلا والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والممثلة المغربية راوية والممثل السوري عباس النوري.
ومن الغرب كرم المهرجان الممثلة الفرنسية آنا موغلاليس والممثل الإسباني سباستيان هارو والممثل الإيطالي فرانكو نيرو.
وفي إطار اختيار اليونان ضيف شرف الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان إلى جانب المغرب، كرم المهرجان جوليوس باباليوس مدير المركز السينمائي اليوناني السابق والمخرج والمنتج اليوناني نيكولاس براكس، وهما من أصول سكندرية.
وتنظم المهرجان سنويا الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تحت إشراف وزارة الثقافة وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.
ويعرض المهرجان هذا العام أكثر من 85 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية. وتستمر الدورة الحالية حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.
وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم السوري (دمشق - حلب) بطولة دريد لحام ومن إخراج باسل الخطيب.