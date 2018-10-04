لص فاشل: سرق بطاقات ائتمان وأموالا من 8 سيارات ثم نام في إحداها فجاءت الشرطة لتوقظه

غفوة ثمنها غال.
يبدو أن الشعور بالنعاس غلب الإحساس بالخطر حين قرر لص سيارات في ولاية جورجيا أن يأخذ غفوة في إحدى السيارات التي كان يسرقها.. فهل هو التعب من السرقة أم مجرد غباء لص دخيل على "المهنة"؟
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات في ضواحي مدينة أتلانتا قولها إنها اعتقلت رجلا سرق بطاقات ائتمان وهوية من ثمان سيارات قبل أن ينام في إحداها.
وقال مكتب شريف مقاطعة تشيروكي في بيان أن تيموثي زاكاري البالغ من العمر 23 عاما كان نائما في إحدى السيارات المركونة في حي أكوورث حين ألقي القبض عليه اليوم الثلاثاء بتهمة السرقة.