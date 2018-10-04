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الولايات المتحدة الأمريكية

لص فاشل: سرق بطاقات ائتمان وأموالا من 8 سيارات ثم نام في إحداها فجاءت الشرطة لتوقظه

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لص فاشل: سرق بطاقات ائتمان وأموالا من 8 سيارات ثم نام في إحداها فجاءت الشرطة لتوقظه

لص فاشل: سرق بطاقات ائتمان وأموالا من 8 سيارات ثم نام في إحداها فجاءت الشرطة لتوقظه
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غفوة ثمنها غال.

يبدو أن الشعور بالنعاس غلب الإحساس بالخطر حين قرر لص سيارات في ولاية جورجيا أن يأخذ غفوة في إحدى السيارات التي كان يسرقها.. فهل هو التعب من السرقة أم مجرد غباء لص دخيل على "المهنة"؟

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات في ضواحي مدينة أتلانتا قولها إنها اعتقلت رجلا سرق بطاقات ائتمان وهوية من ثمان سيارات قبل أن ينام في إحداها.

وقال مكتب شريف مقاطعة تشيروكي في بيان أن تيموثي زاكاري البالغ من العمر 23 عاما كان نائما في إحدى السيارات المركونة في حي أكوورث حين ألقي القبض عليه اليوم الثلاثاء بتهمة السرقة.

ويقول مكتب العمدة إنه قد تلقى اتصالا بخصوص شخص يسرق ممتلكات من السيارات عندما وجد زاكاري في إحداها وكانت بحوزته بطاقات إئتمان وبطاقات شراء الهدايا ومبلغ من النقود تعود لسكان الحي الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا على مدينة أتلانتا.

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