بولتون: إيران هي الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن الجماعات الإسلامية الإرهابية تمثل تهديدا بارزاً ودائماً على الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن إيران هي الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ1979.
وأشار بولتون إلى أن هدف البيت الأبيض هو ألا يكون هناك تنازلات لشراء النفط (الخام) الإيراني، مضيفاً أن الإدارة الأميركية قد تنظر إلى احتمال إيقاف هذه الصفقات بشكل نهائي.
وتحدث بولتون إلى الصحافيين بعيد تقديمه "الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب" وهي تركّز على خطر الإرهاب الدولي التي تواجهه الولايات المتحدة وعلى إيران كذلك، واصفاً إياها "المصرف المركزي للإرهاب الدولي منذ العام 1979".
وكان بولتون قد قال يوم أمس إن إيران تتابع أنشطتها النووية مشيراً إلى امتلاك الإدارة الأميركية تقارير تؤكد هذه النشاطات. وأكد بولتون أمس أيضاً على أن مشكلة الولايات المتحدة الأميركية ليست مع الشعب الإيراني إنما مع "آيات الله".
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