بات موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً، فيسبوك، يجبر المستخدمين الآن على الانتظار ضعف الفترة المعمول بها عادة لحذف حساباتهم بشكل نهائي.
فعندما يحاول المستخدمون عادة حذف حساباتهم الموجودة على فيسبوك، يمنحهم الأخير "فترة سماح" قبل حذفها فعلاً.
فيسبوك "يعقّد" عملية إلغاء الحسابات أكثر فكيف تلغي وجودك عليه بشكل نهائي
فعندما يحاول المستخدمون عادة حذف حساباتهم الموجودة على فيسبوك، يمنحهم الأخير "فترة سماح" قبل حذفها فعلاً.
وكانت فترة السماح هذه 14 يوماً في الماضي وباتت من الآن فصاعداً 30 يوماً، أي صارت تبلغ مدّة شهر تقريباً.
تأتي التغييرات بعد أشهر من الفضائح وأزمات العلاقات العامة في فيسبوك، خصوصاً ماعرف بـ "كامبريدج أناليتيكا". حيث تكافح شركة Silicon Valley التكنلوجية العملاقة لاحتواء تداعيات قرصنة هائلة أثرت على 50 مليون مستخدم لها.
وتقول الشركة إنها قامت مؤخراً بزيادة فترة السماح بعد أن لاحظت أن المستخدمين كانوا يحاولون تسجيل الدخول مجدداً إلى الحسابات التي قاموا بإلغائها بعد فترة الـ 14 يوماً، وأنهم أعطوا هذه الزيادة لمنح الوقت الإضافي للناس لاتخاذ خياراتهم بشكل أكثر وثوقاً.
وحيث إن قيمة فيسبوك الكبيرة هي بسبب الكم الهائل من المستخدمين وأصحاب الحسابات، فإن فترة سماح أطول هي ميزة أكبر، وأي إجراء يمكن فعله لمنع هذا العدد من التراجع بما في ذلك مضاعفة الوقت لإعادة النظر بالانسحاب. سيفيد الشركة.
من السهل جداً أن تقوم "بتعطيل" حسابك على فيسبوك لفترة معينة ولكن العثور على ذلك "الزر" لإلغائه بشكل نهائي قد يكون صعباً جداً. فكيف يمكنك أن تحذف حساب فيسبوك الخاص بك بشكل نهائي؟
عليك أن تدخل أوّلاً إلى حسابك، ثم إضغط هنا.
على هذه الصفحة يمكنك اخيار "إلغاء الحساب" بشكل نهائي، أو حتى تعطيله، كما يمكنك تحميل كلّ بياناتك الخاصة بك قبل إلغاء الحساب. والبيانات هذه ستحتوي على لائحة أصدقائك وصورك ومنشوراتك وتفاعلاتك وكلّ نشاطاتك التي قمت بها في فترة تواجدك على فيسبوك.