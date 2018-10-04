الرئيس التركي: لن نغادر سوريا قبل أن يتمكن شعبها من إجراء انتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات بلاده لن تغادر الأراضي السورية قبل أن يجري الشعب السوري انتخاباتهم.
جاء ذلك في الجلسة الختامية لـ"المنتدى الفكري" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالانجليزية "تي آر تي وورلد"، في مدينة إسطنبول، حيث قال أردوغان "عندما يجري الشعب السوري انتخابات، سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم".
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واتفق الرئيس التركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة والحكومة في شمال سوريا. ولتركيا وجود في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا وإلى الشرق منها حول جرابلس.
وأعلن أردوغان قبل يومين أن قوات بلاده سوف تعزّز وجودها في الشمال السوري من أجل مواجهة مليشيات "وحدات حماية الشعب" في تلك المناطق.