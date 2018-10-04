سيدة فرنسية تفقد بصرها خلال منافسات رايدر كوب للغولف

لم تكن كوريين ريماندي البالغة من العمر 49 عاما تظن أن تكون رياضة الغولف التي تعشقها سببا في الإعاقة التي ستحملها منذ حضورها منافسات البطولة الأوروبية المفتوحة للغولف التي تجري في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. هذه الفرنسية العاشقة لرياضة الغولف والتي تعيش مع زوجها في مصر أتت إلى فرنسا خصيصا لحضور فعاليات المنافسة، غير أن حياتها لن تعود أبدا لما كانت عليه من قبل بعد هذا اليوم المشؤوم الذي فقدت فيه عينها اليمنى بسبب الكرة التي تلقتها على وجهها. والغريب في الأمر أن هذا الحادث تسبب فيه أحد اللاعبين المتألقين في رياضة الغولف الأمريكي بروكس كويبكا.