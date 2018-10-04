أنجيلا ميركل في إسرائيل.. زيارات ولقاءات سياسية ودكتوراه فخرية.
بعد زيارتها لمتحف ياد فاشيم المخلد لذكرى الهولوكوست في القدس الغربية الخميس، تسلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة حيفا ألقت بعدها خطابا على الطلبة الإسرائيليين عن المحرقة النازية. وقالت أقوى امرأة في العالم إن ذاكرة الهولوكوست جزء من سيرتنا الذاتية. وحدثتهم كيف تنظم المدراس الألمانية لتلاميذها رحلات إلى معسكرات النازية. و قالت المستشارة الألمانية في هذا الصدد: إننا نبذل أقصى جهودنا لتوريث ذاكرة المحرقة. فنحن نعيش لحظات هامة لأن آخر الشهود يرحلون تباعا".
ورأت ميركل أنه يجب على الجميع التصدي لكل من يحاول التشكيك فيما جرى. وتقصد المحرقة النازية، وقالت إن ذلك بمثابة "تحد بالنسبة لنا لكن يجب علينا أن ندافع عما نؤمن به".