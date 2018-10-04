ميركل: ألمانيا وإسرائيل توافقتا على أن إيران لا يجب أبداً أن تمتلك السلاح النووي

خلال الزيارة التي تقودها إلى إسرائيل، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي أنها تتفق مع موقف إسرائيل في ضرورة بذل كل الجهود لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية لكن تختلف معها في كيفية القيام بذلك.
وقالت ميركل: "نحن على قناعة تامة ونتفق مع إٍسرائيل بقوة في موقفها بأنه ينبغي بذل كل الجهود لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. لكننا لا نتفق دوما على السبيل لتحقيق هذا الهدف".
يذكر أنّ ألمانيا لا تزال طرفا في الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين) مع الجمهورية الإسلامية، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو-أيار الماضي، ويقضي هذا الاتفاق برفع العقوبات عن طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي.
أنغيلا ميركل شددت أيضا على الخطر الذي يمثله الوجود العسكري الإيراني في سوريا ولبنان.
وتتناول زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعلاقات بين برلين وتل أبيب إضافة إلى بعض المسائل الأخرى على غرار طموحات إيران النووية والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
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