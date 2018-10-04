خامنئي: وضع إيران حساس لكننا سنهزم العقوبات وسنوجه صفعة لأمريكا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي يوم الخميس إن إيران تواجه فترة حساسة بسبب التهديدات الأمريكية والمصاعب الاقتصادية.
وتحدث خامنئي أمام عشرات الآلاف من أفراد قوات الباسيج وقيادات الحرس الثوري المجتمعين في استاد بطهران.
وكان التوتر قد تصاعد بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع طهران وأعاد فرض العقوبات عليها.
وقال خامنئي "وضع الأمة والمنطقة والعالم حساس، خاصة بالنسبة لنا شعب إيران".
وأضاف "حساس بمعنى أننا من ناحية لدينا صياح القوى المتعجرفة وساسة الإمبريالية الأمريكية... ومن ناحية أخرى لدينا المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الأمة وتضييق العيش على قطاع كبير من الضعفاء في البلاد".
وقد فقد الريال الإيراني نحو 75 بالمئة من قيمته منذ بداية عام 2018.
وقال مسؤولون أمريكيون إن عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني ستفرض اعتبارا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال خامنئي في كلمته إن طهران ستصفع الولايات المتحدة وستهزمها بهزيمة العقوبات.
وأضاف "بفضل الله سنهزم العقوبات وهزيمة العقوبات هزيمة لأمريكا... يجب أن تتلقى أمريكا صفعة أخرى من شعب إيران بهزيمة العقوبات".