الحريري: حكومة في لبنان خلال أسبوع أو عشرة أيام

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس إنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو عشرة أيام وإن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل التأخير.
ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار الماضي عطلت الخلافات السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية مما أثار المخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بالديون.
وكان رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، زار رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، أمس، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الأوضاع الإقتصادية، على أن يكون هناك لقاء ثان مع رئيس الجمهورية.
وقال الحريري للصحافيين عقب اللقاء "الأجواء إيجابية إن شاء الله، وأنا متفائل جداً".
ويقول مراقبون للساحة السياسية اللبنانية أن الفرقاء مجبرين إلى حد ما إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة لأن التسوية تفرض ذلك. ويضيفون إن الأحزاب السياسية لم تعد متمسكة بمطالبها وشروطها كما كانت الحال في الشهور الخمسة الأخيرة.
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