لو علم المسافر ’’سو تشونغ مينغ‘‘ ثمن دعابته لكان فكر مرتين قبل التفوه بها.
غرّمت شركة ’’سكوت‘‘ للطيران مسافرا على متنها مبلغ 4500 دولار سنغافوري (حوالي 3200 دولار أمريكي) بعد أن ادعى كذبا أنه كان يحمل قنبلة في حقيبته.
مزحة في الجو تكلّف صاحبها 3200 دولار.. فيا أيها المسافرون انتبهوا !
لو علم المسافر ’’سو تشونغ مينغ‘‘ ثمن دعابته لكان فكر مرتين قبل التفوه بها.
غرّمت شركة ’’سكوت‘‘ للطيران مسافرا على متنها مبلغ 4500 دولار سنغافوري (حوالي 3200 دولار أمريكي) بعد أن ادعى كذبا أنه كان يحمل قنبلة في حقيبته.
سو تشونغ مينغ كان يحاول بصعوبة حشر حقيبته في صندوق الأمتعة العلوي الخاص بالمسافرين عندما سألته مضيفة الطيران ’’بوو جو وي‘‘عن محتوى الحقيبة، فأجاب بتهكّم ’’لاشيء، مجرد قنبلة‘‘.
ولم تنجح محاولاته اللاحقة بإقناع المضيفة بأنها كانت مجرد مزحة. بوو قامت بإخطار رئيس الرحلة الذي أخطر إدارة أمن الطيران بدوره. وصدرت أوامر بهبوط فوري للطائرة التي كانت تحمل 170 مسافرا في وقت كانت فيه بالجو، وتم تفتيش أمتعة مينغ وشخصين كانوا برفقته، مما سبب تأخر الرحلة خمس ساعات عن موعدها المحدد بحسب قناة ’’نيوز آسيا‘‘.
وعلى الرغم من الغرامة المالية الباهظة، تدعي شركة سكوت أنها خسرت بسبب هذه النكتة غير السخيفة حوالي 14 ألف دولار سنغافوري (حوالي 10 آلاف دولار أمريكي).
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