إذا مللت من قيادة السيارات فثمة شركة تبيع الدبابات

لا نتحدث هنا عن طلبات سوق دوت كوم ولا أمازون باختلاف تقسيماتها، ولا عن شراء سيارات أو دراجات نارية، فقد بات بإمكانك اقتناء دبابة عسكرية، بحسب ما نقله موقع "روسيا ما وراء العنواين".
في روسيا إذن، صار بإمكانك الآن شراء أنواع كثيرة من الأسلحة والآلات والمعدات العسكرية بما فيها الدبابات عبر منصة بيع تدعى Association of All-Terrain Vehicles.
دبابة اقتحام برلين للبيع!
هل أخبرك أحد أو قرأت عن الدبابة T-34 التي استخدمها الجيش السوفيتي (سابقاً) في الحرب العالمية الثانية أثناء اقتحام معقل (النازيين) في برلين؟ بإمكانك أن تراها ضمن سلة المبيعات، فقط إنقر على زر البيع وادفع!
سعر المدرعة العسكرية التاريخية T-34 يبدأ من 200000 دولار (12.5 مليون روبل بالعملة المحلية).
دبابات أحدث
أولئك الذين لديهم المزيد من المال يودون حرقه، قد يرغبون في شراء شيء أكثر حداثة من السلاح الروسي، كالجيل الثاني من T-72 أو T-80 بمحرك سعة 1000 حصان، يمكنه التحرك بسرعة تصل إلى 70 كم/ساعة ضمن منطقة وعرة. يرتفع سعرها إلى 350 ألف دولار و 500 ألف دولار على التوالي.
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استهلاك الوقود
لكن حذار من شيء واحد لابد أن تضعه في الاعتبار قبل أقدامك على "كبس" زر الشراء، وهو أن دبابة مثلاً T-72 تبتلع 450 ليتراً من الديزل كل 100 كيلومتر!
لا لا... ليست مسلحة!
وبقي أخيراً قبل أن تذهب بأحلامك بعيداً حول استخدامات الدبابة في مواجهة عمال مشاغبين، أو جيران مزعجين، أو استهداف اجتماع مجلس إدارة الشركة التي لا تعجبك قرارتها؛ أن ننوه أيضاً بأن المصنّعين والبائعين قاموا بتجريد هذه الدبابات الروسية من جميع القدرات القتالية، وبقي منها قدرتها الهائلة على السير في التضاريس الوعرة وفوق الصخور.