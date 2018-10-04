عثرت امرأة في ولاية كولورادو الأمريكية على ألماسة بعيار قرابة 3 قيراط من الماس خلال حملة بحث استغرقت 10 دقائق فقط في حديقة بولاية أركنساس.
سيدة أمريكية متقاعدة تعثر على ألماسة بعيار 3 قيراط تقريبا في حديقة عمومية
سيدة أمريكية متقاعدة تعثر على ألماسة بعيار 3 قيراط تقريبا في حديقة عمومية
وقالت المتحدثة باسم متنزهات ولاية أركنساس بارك ميج ماثيوز الأربعاء إن السيدة التي وجدت هذا "الكنز" امرأة متقاعدة من مدينة أورورا في كولورادو وطلبت عدم الكشف عن هويتها. وأضافت ماثيوز أن المتقاعدة اعتقدت في البداية أن الألماسة هي مجرد قطعة من الزجاج وأعطتها لابنها وواصلت هي وعائلتها البحث في حديقة "حمم بركان الألماس" ستيت بارك الواقعة بالقرب من مدينة مورفريزبورو.
وبعد مرور ساعة واحدة، عادت السيدة المتقاعدة إلى مكتب الحديقة وعرضت ما وجدته على الموظفين الذين أخبروها أن القطعة التي بحوزتها ألماسة حقيقية بعيار 2.63 قيراط.
وتعتبر هذه الألماسة الأكبر بين جميع ما تم اكتشافه في الحديقة التي هي عبارة عن فوهة بركانية متآكلة حيث يسمح للزوار بالاحتفاظ بما يعثرون عليه.
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