الدراسة قد تصبح مكلفة بالنسبة لطلاب الاتحاد الأوروبي ببريطانيا بعد "بريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط للحد من التأشيرات الخاصة بالطلبة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إعلان ماي يتزامن مع زيادة مخاوف الطلاب الأوروبيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية على خلفية الحديث عن زيادة هائلة في الرسوم الدراسية.

في الوقت الحالي، يعتبر طلاب الاتحاد الأوروبي الذين يدرسون في بريطانيا كطلبة في "بلدانهم"، حيث يتمّ يستثنون من دفع رسوم دراسية عالية كالتي تفرض على الطلاب الدوليين، وبالتالي فهم يدفعون نفس رسوم زملائهم البريطانيين.

ويعتبر التعليم العالي من القطاعات الهامة في المملكة المتحدة، حيث تتصدر الجامعات البريطانية بانتظام التصنيفات العالمية، ولهذا تخشى معظم المؤسسات الجامعية في بريطانيا من تراجع قدرتها على استقطاب الطلاب والموظفين بعد البريكست.

وعلى هذا الأساس دعت المؤسسات الجامعية الحكومة إلى إزالة الغموض حول هذه المسألة. وقد حاولت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منذ يومين تهدئة تلك المخاوف، مؤكدة لقطاع التعليم العالي والطلاب الأجانب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات البريطانية أنه لن يتمّ تحديد سقف التأشيرات الخاصة بالطلاب الأجانب، ما يعني زيادة عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المملكة المتحدة.

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وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن الرسوم الدراسية لطلاب الاتحاد الأوروبي للعام الدراسي 2019 لن تشهد زيادة رغم الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل عدة أشهر.

ولكن لم تعلن ماي عن الخطط الجامعية التي سيتمّ انتهاجها بعد العام الدراسي 2019-2020، حيث يخشى الكثيرون من إخضاع الطلاب الأوروبيين لنفس الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب الدوليين. يورونيوز أجرت مقارنة بسيطة لرسوم الدراسة الجامعية لطلبة الطور الجامعي الأول في المملكة المتحدة.

إنجلترا

الطلبة البريطانيون: يدفع الطالب البريطاني مبالغ قد تصل إلى 9 250 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل 10 400 يورو سنويا.

طلبة الاتحاد الأوروبي: يدفع الطالب الذي ينتمي إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي نفس المصاريف الدراسية التي يدفعها الطالب البريطاني.

الطلبة الأجانب: يدفع الطلبة الأجانب والذين لا ينتمون إلى دول الاتحاد الأوربي بين 11 000 جنية إسترليني أي 12 000 يورو و58 600 جنيه إسترليني أي ما يعادل 66 000 يورو.

الطلبة الدوليون: قد يدفع الطالب القادم إلى بريطانيا من أجل الدراسة، والذي لا ينتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي بين 11 000 جنيه إسترليني و36 000 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل مبلغا يتراوح بين 12 000 يورو و40 600 يورو، ويختلف المبلغ باختلاف التخصص.

اسكتلندا: رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة الإسكتلنديين مجانية حيث تقوم وكالة جوائز الطلاب في اسكتلندا بالتكفل برسوم التسجيل.

الطلبة الأيرلنديون الشماليون: يدفعون حوالي 4 160 جنيه إسترليني أي 4 800 يورو.