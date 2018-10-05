رسالة آينشتاين حول الدين قد تباع بأكثر من مليون دولار

من المقرر أن تعرض دار كريستيز للمزادات في نيويورك بالولايات المتحدة في الرابع من ديسمبر-كانون الأول المقبل رسالة كتبها العالم ألبرت آينشتاين بخط اليد. وتناول آينشتاين في هذه الرسالة المثيرة للجدل تصوّره للدين ومعنى الحياة. وحسب دار كريستيز فقد يصل سعر الرسالة إلى مليون ونصف المليون دولار.
الرسالة تعود إلى العام 1954، وقد كتبها ألبرت آينشتاين باللغة الألمانية إلى الفيلسوف إريك غوتكيند. وأكد آينشتاين في الرسالة أنه ملحد. وحسب دار كريستيز للمزادات، فقد سبق وأن بيعت هذه الرسالة للمرة الأخيرة في العام 2008 واشتراها حينها أحد الهواة بمبلغ 404 آلاف دولار.
للمزيد:
رسائل آينشتاين في مزاد ..عن الله والكون والهجرة لإسرائيل
رسالة ألبرت أينشتاين تباع بمليون وثلاثمائة دولار في مزاد بالقدس
خبير الكتب والمخطوطات في دار كريستيز بيتر كلارنيت قال إنّ الرسالة آينشتاين تتضمن أحد أكثر المواقف الواضحة والقاطعة في النقاش بين العلوم والدين حيث ينتقد أحد أشهر علماء القرن العشرين ومنظر نظرية النسبية، الدين اليهودي، إذ كتب في الرسالة: "الشعب اليهودي الذي أنتمي إليه بفخر وأشعر بأنني أملك ذهنيته في شكل راسخ ليس وفق خبرتي، مختلفاً عن المجموعات البشرية الأخرى ولا أرى أي شيء فيه يجعله مختارا".
وسبق وأن بيعت رسالة كتبها آينشتاين حول سر السعادة بمبلغ 1.56 مليون دولار في خريف العام الماضي. وأشار بيتر كلارنيت إلى أنّ رسالة آينشتاين التي ستعرض للبيع في ديسمبر-كانون الأول، شبيهة بأهميتها برسالة وجهها آينشتاين إلى الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في العام 1939 لتحذيره من الجهود الألمانية لصناعة القنبلة الذرية، وهي الرسالة التي باعتها دار كريستيز بمليوني دولار في مزاد نظم في العام 2002.