بكتيريا قاتلة تنتشر في نادٍ ليلي للمتعة الجنسية في برلين

أصيب رجل ببكتيريا النيسرية السحائية القاتلة في نادٍ ليلي جنسي يقع بالقرب من العاصمة الألمانية برلين. وحذرت السلطات الألمانية زوار نادي كيتكات الليلي للمتعة الجنسية من خطر انتشار هذه البكتيريا القاتلة وطلبت من المترددين على هذا النادي إجراء فحوصات طبية بصفة عاجلة للتحقق من عدم الإصابة.

وقالت السلطات الألمانية في مقاطعة رينكندورف أن أي شخص زار نادي "كيتكات" يوم الـ 29 سبتمبر/أيلول المنصرم مطالب بالذهاب إلى المستشفى أو الإتصال بطبيبه المعالج من أجل التحقق من عدم إصابته ببكتيريا النيسرية السحائية التي تسبب التهاب السحايا.

نادي المتعة الجنسية اللليلي من جهته نشر إشعارًا على صفحته في موقع فيسبوك يقول فيه إن الرجل المصاب بعدوى البكتيريا النيسرية السحائية أدخل المستشفى وهو في حالة حرجة. وأضاف الإشعار ان إدارة النادي لم تتمكن من تحديد الاشخاص الذين ربطتهم علاقة جنسية بهذا الشخص في النادي.

facebook/kitkat club

وتنتقل بكتيريا النيسرية السحائية من خلال اللعاب والإفرازات التنفسية وتشمل الأعراض الشائعة، الصداع الشديد والحمى المرتفعة والقشعريرة والدوخة وتيبس الرقبة والضيق الشديد.

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وفي غضون ساعات فقط يمكن أن تنتشر عدوى هذه البكتيريا القاتلة ويمكن معالجتها بسرعة عن طريق المضادات الحيوية.

ويعد نادي كيتكات واحد من النوادي الليلية الجنسية الأكثر شعبية في برلين وزبائنها يتوافدون من جميع أنحاء العالم.

ما هي بكتيريا النيسرية السحائية

بكتيريا النيسرية السحائية هي نوع من بكتريا سلبية الغرام من فصيلة نظيرات النيسرية ذات تكور مزدوج مشهورة بتسببها بالتهاب السحايا وإنتان الدم. النيسرية السحائية مسبب رئيسي للمرض والوفاة وتظهر على شكل فاشيات.

وتعتبر هذه الجرثومة أحد المسببات الرئيسية لالتهاب غشاء المخ. هنالك عدة أنواع من هذه الجرثومة، تعتبر أربعة أنواع منها مسؤولة عن غالبية الحالات المرضية.

وتتواجد النيسرية بشكل طبيعي لدى 40 في المائة من البالغين وتنتشر بواسطة إفرازات الجهاز التنفسي واللعاب عن طريق السعال والعطس والتقبيل. وتشمل أعراض المرض في بدايته على التعب والحمى والصداع، وقد تشمل عند تطور المرض على خشونة الرقبة وغيبوبة.

يعتبر التهاب السحايا حالة طارئة صحية تتطلب اختبارات طبية مستعجلة. وتنص القواعد الطبية على إعطاء أي مريض يُشك بإصابته بالتهاب السحايا النيسرية أو إنتان المضادات الحيوية كالبنسلين أو سيفوتاكسيم ويبقى تحت العناية الصحية في المستشفى.