فرنسا تُوّدع شارل أزنافور بتكريم وطني مهيب

"جاءوا جميعهم وهم هنا، Ils sont venus, ils sont tous là" الجمعة في ساحة "الأنفليد" في باريس لحضور التكريم الوطني ولكن هذه المرة ليس للجدة وإنما له، هو من غنى عن الوداع، عن الحب، عن الموت وعن الحياة شارل أزنافور، الشمعة التي أضاءت سماء فرنسا والعالم لأكثر من 60 عاما، الذي توفي الإثنين عن عمر ناهز الـ 95 عاما.

في جو تراوح ما بين الحزن والفخر، كرمت فرنسا صباح الجمعة روح أيقونة الغناء العالمي الفنان شارل أزنافور في ساحة "الأنفاليد" بباريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوزير الأول الأرميني نيكول باشينيان وعائلة الفقيد.