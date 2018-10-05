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الشرطة الفرنسية تحقق في حادثة اختفاء مدير الانتربول

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الشرطة الفرنسية تحقق في حادثة اختفاء مدير الانتربول

الشرطة الفرنسية تحقق في حادثة اختفاء مدير الانتربول
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ويكيبيديا
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فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بعد بلاغ تقدمت به زوجة مدير الإنتربول منغ هونغواي بحسب مصادر أمنية. زوجة منغ الذي يعيش في مدينة ليون الفرنسية مقر الانتربول اتصلت بالشرطة إثر انقطاع أخبار زوجها منذ سفره إلى الصين نهاية الشهر الماضي.

وكان المسؤول الصيني الجنسية قد شغل منصب نائب وزير الأمن العام في بلاده حسب الموقع الإلكتروني للانتربول.

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