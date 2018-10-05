كينيا هي ثالث محطة من محطات الجولة الإفريقية لسيدة أمريكا الأولى. حيث زارت ترامب حديقة نيروبي الوطنية.
شاهد: بعيدا عن زوجها... ميلانيا ترامب في كينيا مع الفيلة والزرافات وحمار الوحش
شاهد: بعيدا عن زوجها... ميلانيا ترامب في كينيا مع الفيلة والزرافات وحمار الوحش
ومن الفيلة إلى الزرافات. فقد قامت ميلانيا برحلة سافاري لتتعرف عن كثب على جهود كينيا في المحافظة على الحياة البرية.
وقد التقطت السيدة الأولى لأمريكا صورا بهاتفها المحمول ورمقت بمنظارها حركة الزرافات وحمار الوحش ووحيد القرن وغيرها من الحيوانات البرية.
وقد شهدت حديقة نيروبي الوطنية حرق أكثر من 150 طن من العاج المستخلص من قرون الفيلة ووحيد القرن في عملية تهدف للحد من تهريب وتجارة العاج.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها زوجة سيد البيت الأبيض إلى إفريقيا وهي أيضا أول جولة دولية لها بمفردها خارج البلاد بدأتها بغانا فملاوي ثم كينيا.
ويبدو أن الزوج راض عن نشاطات زوجته حيث غرّد أمس مستعملا لازِمته الشهيرة وقال: ميلانيا السيدة الأولى الرائعة تقوم بعمل رائع في أفريقيا. الناس تحبها وهي تحبهم. كم هو جميل أن نرى هذا.