شاهد العالم في أسبوع: رحيل أزنافور وبوغاتي من اللوغو
جنوب افريقيا: سباق لسيارات تعمل بالطاقة الشمسية
شهدت مدينة الكاب في جنوب إفريقيا تنظيم سباق للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية. ويكمن الهدف من هذه المبادرة في تشجيع انتاج السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة من التلوث.
فرنسا: رحيل المغني شارل أزنافور
غيب الموت المغني الفرنسي من أصول أرمينية شارل أزنافور، عن عمر يناهز 94 عاما. وتوفي أزنافور في الفاتح من أكتوبر، الذي يعدّ أحد عمالقة الأغنية الفرنسية. وتمكن أزنافور خلال مسيرته الفنية من بيع أكثر من 100 مليون أسطوانة عبر العالم. وأقامت السلطات الفرنسية حفلا كبيرا خلال مراسم تأبينه في هذا الجمعة.
اسبانيا: القفز على وجه ترامب
خلال معرض للصور في إقليم الباسك الاسباني، شاهد الزوار عرضا لصورة عملاقة لوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. الصورة استخدمها المنظمون لزرع جوّ من الفكاهة حيث سُمح لمن يرغب من الزائرين في القفز عليها من خلال تسلق مجموعة من السلالم للقفز والغطس في الصورة.
الهند: محاكاة للمهاتما غاندي
احتفل أطفال المدارس في غوجارات وفي سائر أنحاء الهند بالذكرى الـ 150 لمولد المهاتما غاندي في الثاني من أكتوبر-تشرين الأول حيث قاموا بمحاكاة الزعيم الهندي وداعية السلام. ولا تكتفي الهند بالاحتفال بيوم ميلاد غاندي فقط، وإنما تحتفل كذلك باليوم العالمي لـ "اللاعنف" وهي القضية التي ناضل غاندي من أجلها طول حياته.
فرنسا: بوغاتي بثمن أقل في معرض باريس للسيارات
خلال معرض السيارات في العاصمة الفرنسية باريس قدمت شركة "لوغو" للألعاب سيارة بوغاتي-شيرون، وهي سيارة
مصنوعة من مكعبات اللوغو، إلا انها قابلة للقيادة. وقام المصممون ببناء السيارة من مليون قطعة لوغو حيث استهلكت أكثر من ثلاثة عشر ألف وأربعمائة ساعة في صناعتها. فيما يصل وزنها يصل إلى 1500 كيلوغرام والسرعة القصوى تصل الى 20 كلم في الساعة. ويصل سعر السيارة.