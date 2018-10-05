شاهد: متظاهرون يدخلون مجلس الشيوخ احتجاجا على ترشيح كافانو

في خطوة أخيرة للتعبير عن اعتراضهم على تعيين بريت كافانو رئيسا لأعلى محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، تظاهر المئات في واشنطن ونيويورك للتنديد بما سيستجد بعد استفتاء سيعقد الجمعة في مجلس الشيوخ حول التعيين.

وقد خرج المتظاهرون من قاعة المحكمة الفيدرالية العليا إلى مجلس الشيوخ بواشنطن يوم الخميس، للتعبير عن احتجاجهم، وألمح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشرطة قد أجرت بعض الاعتقالات وأخرجت المتظاهرين خارج المبنى، بما فيهم الممثلة آمي شومر.