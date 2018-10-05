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شركة تويوتا تعلن استدعاء 2.4 مليون سيارة هجينة على مستوى العالم

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شركة تويوتا تعلن استدعاء 2.4 مليون سيارة هجينة على مستوى العالم

شركة تويوتا تعلن استدعاء 2.4 مليون سيارة هجينة على مستوى العالم
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