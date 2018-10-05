مرة أخرى يتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد انتخابي بولاية منيسوتا الأمريكية، الخميس، إلى مسألة مطالبة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بدفع المزيد من الأموال لواشنطن مقابل حماية جيوشها لبلاده.
ترامب للملك سلمان للمرة الثالثة: أنا جاد جدا.. إدفع مقابل حماية العرش السعودي
ترامب للملك سلمان للمرة الثالثة: أنا جاد جدا.. إدفع مقابل حماية العرش السعودي
وكان ترامب قد طالب المملكة سابقا بدفع المزيد من الأموال نظير الحماية الأمريكية، ولكنه كشف هذه المرة عن تفاصيل اتصال هاتفي بينه وبين الملك سلمان والذي من الواضح أنه أسفر عن نتائج إيجابية من الجانب السعودي للطلب الأمريكي.
وقال ترامب محدثا الحشود المؤيدة لحزبه: "ندافع عن دول غنية للغاية لا تقوم بتعويضنا، كل ما يدفعونه نسبة ضئيلة جدا. لدينا علاقات جيدة مع هذه البلدان، لكن على سبيل المثال السعودية، هل تعتقدون أن لديهم المال؟ نحن ندافع عنهم وهم لا يدفعون إلا نسبة ضئيلة".
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تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي ذكره ترامب أمام الحشود في منيسوتا
ترامب للملك سلمان: هل تمانع أن تدفع لنا أموالا مقابل قواتنا؟
الملك سلمان: لا أحد طلب مني ذلك فيما سبق.
ترامب: أنا أطلب منك أيها الملك.
أجاب الملك سلمان: هل أنت جاد؟
فقال ترامب: إنني جاد للغاية.
وتابع ترامب محدثا جمهوره قائلا: "إنهم يدفعون 30 في المئة فقط ونحن نتحدث هنا عن مليارات ومليارات الدولارات".
وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها ترامب طلبه أمام الجماهير فقد سبق وقال أمام تجمع انتخابي بولاية مسيسيبي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ترامب إنه حذر ملك السعودية من أنه لن يبقى في السلطة “لأسبوعين” دون دعم الجيش الأمريكي لبلاده.
المرة الأولى كانت في التاسع والعشرين من أيلول الماضي خلال تجمع انتخابي بولاية ويست فرجينيا وكشف فيها ترامب بعض تفاصيل مكالمته الهاتفية مع العاهل السعودي وشدد فيها على أهمية حماية واشنطن للعرش السعودي مقابل المال.