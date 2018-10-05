ضلا طريقهما، فواصل الزوج قيادة السيارة لمدة خمسة أيام متواصلة قد يستغرب البعض الحكاية، إلا أن هذا ما حصل فعلا مع زوجين مُسنّين من بلدة سيرفيل في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة.
مسنّان أمريكيان نسيا طريق العودة إلى البيت فقاد الزوج السيارة 5 أيام وقطع 3 ولايات
مسنّان أمريكيان نسيا طريق العودة إلى البيت فقاد الزوج السيارة 5 أيام وقطع 3 ولايات
وفي تفاصيل القصة، فقد أضاع الزوج طريق العودة إلى المنزل، لتعثر الشرطة عليه وزوجته في أتلانتا، على بعد ولايتين من الولاية التي يقطن فيها، حيث استغرقت الرحلة خمسة أيام.
طوني وديلورز أمارال، زوجان في منتصف الثمانينات من عمرهما، قطعا بالسيارة مئات الأميال، فيما كان من المفترض أنها زيارة خاطفة لمستشفى محلية في بلدة كونكسفيل، بتينسي أيضا، بحسب موقع نيوزويك.
ووصل طوني إلى جورجيا مرورا بولاية كنتاكي، وبحسب ابنتهما، فإن أحدهما قد سقط في المنزل، وحاول الآخر إيصاله إلى المستشفى، إلا أنهما مرا برحلتهما بتشاتونغا فكنتاكي وصولا إلى أتلانتنا.
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ومن خلال تتبع المعاملات المالية للزوجين، تمكنت الشرطة من العثور عليهما، بعد أن تقدمت ابنتهما ببلاغ حول فقدانهما، إلا أن العثور عليها تم بالمصادفة، حيث تعرفت عليهما الشرطية عندما استوقفها الزوج طوني ليسألها عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه.
وقالت الابنة:"كانت الشرطية يقوم بمهمتها الاعتيادية بتسيير الطرقات، حيث استوقفها والدي".
ولا يعاني الزوجان من الزهايمر، إلا أنهما بدءا يفقدان الذاكرة قليلا مع تقدم العمر.
وألمحت إلى أنه ليس من الآمن أن يحتفظا بمفاتيح السيارة، مخافة تكرار الموقف مرة ثانية، وسيتم تزويدهما بخدمات لمساعدتهما.