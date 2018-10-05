شاهد: الصين تبهر العالم عبر إضاءة مدنها في عيدها الوطني التاسع والستين
الصين تبهر العالم حيث تستمرّ عروض الإضاءة فيها احتفالاً باليوم الوطني التاسع والستين للبلاد. وفى مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ في الشرق، يستمر عرض الإضاءة، الذي جاء هذه السنة تحت عنوان "أحبك يا أيتها الصين"، خلال عطلة العيد الوطنى، التى تستمر اسبوعاً والتي بدأت الإثنين الماضي. وشكلت الأضواء الملونة على ناطحات السحاب على طول خليج فوشان الكلمات التي تعني "أنا أحبك أيتها الصين". وتصور عروض الضوء المبهرة أيضاً المباني التاريخية للمدينة والحياة اليومية للناس وغيرها من القصص المحلية. كما تمت إضاءة مدينة تانغشان، وهي مدينة في مقاطعة هايبي في شمال البلاد، بأكثر من مليوني مصباح LED في 30 أيلول / سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني التاسع والستين.