إدانة شرطي أمريكي لقتله "مراهقا" أسود البشرة بـ 16 رصاصة

أُدين جاسون فان دايك ضابط الشرطة في شيكاغو بتهمة القتل من الدرجة الثانية، لإطلاقه النار على مراهق من أصحاب البشرة السمراء.
وصدر الحكم الجمعة 5 أكتوبر / تشرين الأول، على الجريمة التي وقعت في العام 2014، وقُتل فيها المراهق لوكان ماكدونالد، وهو ما أشعل توترا بين مجتمع السود وقسم الشرطة في ثالث أكبر مدينة أمريكية.
واتهم فان دايك "40 عاما" بإطلاق 16 رصاصة على ماكدونالد "17 عاما" الذي كان يحمل سكينا، وقد اتهم بالقتل والتهور وسوء التصرف الرسمي.
وكان مقطع فيديو قد انتشر بعد سنوات من الحادثة، يظهر فيه الشرطي وهو يطلق الرصاص على المراهق حتى بعد سقوطه أرضا.
فان دايك والذي قد يصل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، هو أول شرطي في شيكاغو يواجه تهمة القتل في حادث أثناء العمل.
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المدعي الخاص جوزيف ماكماهون قال معلقا على الحكم:"إن الشعور بالذنب لا يصلح ما حصل، هذا الحكم يحمل جايسون المسؤولية عن أفعاله، ويقدم العدالة للوكان ماكدونالد".
دان هربرت محامي فان دايك قال:"من يعرف هذه المدينة ونظام المحاكم الجنائية فيها يعرف أنه لا مجال للشك بأن ما حصل هو خرق مطلق".
حالات القتل التي تعرض لها رجال سود غير مسلحين في هذه المدينة على أيدي رجال الشرطة، والتي صور بعضها، أدت إلى ظهور حركة Black Lives Matter، والتي أصبحت قضية مطروقة خلال الحملات الانتخابية الأمريكية الماضية.