إدانة شرطي أمريكي لقتله "مراهقا" أسود البشرة بـ 16 رصاصة

أُدين جاسون فان دايك ضابط الشرطة في شيكاغو بتهمة القتل من الدرجة الثانية، لإطلاقه النار على مراهق من أصحاب البشرة السمراء.

وصدر الحكم الجمعة 5 أكتوبر / تشرين الأول، على الجريمة التي وقعت في العام 2014، وقُتل فيها المراهق لوكان ماكدونالد، وهو ما أشعل توترا بين مجتمع السود وقسم الشرطة في ثالث أكبر مدينة أمريكية.

واتهم فان دايك "40 عاما" بإطلاق 16 رصاصة على ماكدونالد "17 عاما" الذي كان يحمل سكينا، وقد اتهم بالقتل والتهور وسوء التصرف الرسمي.