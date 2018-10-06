وفاة 4 أشخاص بسبب الفيضانات في إيران

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة فيضانات في مناطق شمال إيران، بحسب مركز الطوارئ الطبي في مازندران، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وحدثت هذه الفيضانات الجمعة نتيجة الأمطار الغزيرة لساعات متواصلة، في مقاطعتي مازنداران وجيلان، كما شهدت مقاطعة أردبيل الشمالية الغربية تساقط الثلوج.
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أما عن الضحايا، فقد قُتل شخص نتيجة صاعقة، وآخر وهو سائق سيارة أجرة سحبته المياه ليغرق فيها، كما توفي اثنان آخران في مازنداران.