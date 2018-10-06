قالت جماعة الحوثي في اليمن إنها اعتقلت عددا من الأشخاص في صنعاء السبت بعد مظاهرات نظمت للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية. وقال سكان في صنعاء لوكالة رويترز إن عشرات الأشخاص اعتقلوا من بينهم 16 طالبة.
اعتقالات في صنعاء بعد احتجاجات منددة بالأزمة الاقتصادية
اعتقالات في صنعاء بعد احتجاجات منددة بالأزمة الاقتصادية
وقالت وكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون "ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة عددا من المرتزقة كلفهم العدوان بنشر الشائعات وإقلاق السكينة العامة".
وتسبب ارتفاع الأسعار في حرمان كثير من اليمنيين من بعض السلع الأساسية. ويواجه البنك المركزي اليمني صعوبة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام، والتي يعتمد عليها كثيرون، فضلا عن تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران سيطرت على العاصمة صنعاء في عام 2014 بعد أن أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وفي العام التالي تدخل تحالف بقيادة السعودية تدعمه الولايات المتحدة لإعادة رئيس الدولة وحكومته إلى العاصمة.
ويواجه طرفا الحرب اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وسط فشل الأمم المتحدة في إقناعهما بالجلوس على طاولة المفاوضات.
كما تشهد المدن اليمنية الجنوبية الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا احتجاجات مماثلة تندد بالوضع المعيشي المتردي جراء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.