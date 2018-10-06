شاهد: إدانة رجل بـ"الشروع في القتل" بعد دفع شخصين داخل مترو الأنفاق في لندن

أدين رجل في لندن بتنفيذ محاولتي "شروع بالقتل" داخل مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية، بعد أن أقدم على دفع شخصين باتجاه نفق سكة الحديد.

فقد أقدم بول كروسلي، البالغ من العمر 46 عاما، على دفع رجل مسنّ، في الـ91 من العمر، وإسقاطه في نفق سكة الحديد، عند محطة في شرق لندن. قبل أن يقوم بالفعل نفسه مع رجل آخر في محطة أخرى.