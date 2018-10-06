وزير الدفاع المكسيكي: تقنين الأفيون سيخفف عنف عصابات المخدرات

قال وزير الدفاع المكسيكي إن إضفاء الشرعية على استخدام الأفيون لأغراض طبية قد يحتوي العنف الناجم عن القتال بين عصابات المخدرات على حقول الخشخاش وطرق التهريب في جنوب غرب البلاد.

وأدلى الوزير سلفادور سينفويجوس بهذه التصريحات للصحفيين يوم الجمعة خلال زيارة لبلدة تيلولوابان في ولاية جيريرو التي تعاني الجريمة ويُنتج فيها معظم الهيروين الذي يتم تهريبه إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ردا على سؤال عن العنف في الولاية ومقترحات تنظيم إنتاج الأفيون أن التقنين "مطروح بالفعل على الطاولة. وأعتقد أنه يمكن أن يكون وسيلة للخروج من المشكلة".