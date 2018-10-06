أسماء الأسد تخسر شعرها بسبب العلاج الكيميائي من السرطان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لأسماء الأسد (42 عاما)، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد نحو شهرين من إعلان إصابتها بسرطان الثدي. وأظهرت الصورة السيدة السورية الأولى، وقد غطت رأسها بوشاح، فيما بدا وكأنها تخفي تساقط الشعر الذي قد يتسبب به العلاج الكيميائي وفقًا لنشطاء على الإنترنت.

الحساب الرسمي لأسماء الأسد على موقع فيسبوك نشر بعد ساعات الصورة التي تم تناقلها على مواقع التواصل معلقا بأن هذه الصور "ليست إلا انعكاس أكثر من عادي لقوتها وبأسها وشفافيتها". وبعد نحو ساعة عاد الحساب ونشر صورة أخرى وهي تضع الوشاح ذاته على رأسها أثناء "ترؤس اجتماع" حضره عدد من الأشخاص.