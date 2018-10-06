بومبيو يصل طوكيو ويؤكد: توتر العلاقات مع الصين لن يضر بالمباحثات مع بيونغيانغ

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى طوكيو يوم السبت لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي ومسؤولين آخرين قبل رابع زيارة يقوم بها لكوريا الشمالية لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع الزعيم كيم جونغ أون.

وعلى الرغم من تعهد كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي مازالت اليابان الحليف الرئيس لواشنطن في آسيا تعتبر كوريا الشمالية "تهديدا خطيرا" وتمضي قدما في خطط لتعزيز دفاعاتها الصاروخية الباليستية ببطاريات ايجيس اشور التي يمكنها استهداف رؤوس حربية في الفضاء. وقال بومبيو في حديث لمجموعة من الصحفيين أثناء توجهه لطوكيو إن هدف محادثاته في بيونغيانغ في مطلع الأسبوع سيكون" التأكد من إدراكنا ما يحاول كل طرف تحقيقه في حقيقة الأمر".

ولم تحقق آخر زيارة قام بها بومبيو لكوريا الشمالية نتائج طيبة. وغادر بومبيو بيونجيانج في يوليو /تموز مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه إلا أن كوريا الشمالية نددت به لتقديمه "مطالب على غرار رجال العصابات".

وأثار بومبيو غضب كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بإصراره على ضرورة استمرار العقوبات الدولية عليها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية. وقال يوم الأربعاء إنه كان هناك تأييد بالإجماع لهذا خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية حتى وإن كانت روسيا والصين" لديهما بعض الأفكار بشأن الطريقة التي قد نبدأ بها التفكير في الوقت الذي سيكون مناسبا لتقليص" العقوبات.