استفتاء على منع زواج المثليين في رومانيا.. وجماعات حقوقية تطالب بالمقاطعة

بدأ الرومانيون اليوم التصويت في استفتاء على تغيير التعريف الدستوري لمفهوم الزواج، إلى ارتباط بين رجل وامرأة، بهدف منع إقامة شراكات من نفس الجنس، بعد أن تم تشريعه في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وقد تمكنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "التحالف من أجل العائلة" من جمع ثلاثة ملايين توقيع لصالح التغيير، وقد صوت مجلس النواب العام الماضي لصالح التغيير كما فعل مجلس الشيوخ الشهر الماضي، وسيكون الاستفتاء هو الحلقة الأخيرة لإحداث التغيير.