شاهد: أسود البحر تفضل قضاء فصل الشتاء في روسيا

تتوجه حيوانات أسد البحر الشمالي، إلى ميناء بتروبافلوفسك في كامتشاتسكا الواقع شرق روسيا لقضاء فصل الشتاء.
وتعتبر هذه المنطقة المفضلة لأسود البحر المهددة بالانقراض بحسب خبراء بيولوجيين لقضاء فصل الشتاء منذ سنوات، لوجود مصنعا لتجهيز الأسماك في المنطقة كان يقدم لها الغذاء.
ويمكن مشاهدة أسد البحر بأعداد كبيرة، على أرصفة الميناء، وقد خصص أحد هذه الأرصفة لها، لجعل اقامتها أكثر أمانا، حيث أصبحت عامل جذب للسكان المحليين والسياح الراغبين بمشاهدة هذه الحيوانات.
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إيلينا جونتاكيفا، وهي سائحة جاءت لتشاهدها عن قرب قالت:"على الرغم من ضخامة حجمها، فإنها مرحة ولطيفة للغاية، تماما مثل القطط الصغيرة، إنها حيوانات مبهجة للغاية وخرقاء إلى حد ما".
وتتميز أسود البحر الشمالية بالضخامة إذ قد يصل طول الذكور منها إلى ما يربو على ثلاثة أمتر ووزنها إلى أكثر من طن.
وفي العادة يقضي هذا الحيوان فصل الصيف في جزر كوماندر الروسية، الواقعة في المحيط الهادي، ومع حلول فصل الشتاء تتجه جنوبا إلى مناطق مثل شبه جزيرة كامتشاتكا حيث تكون متوسط درجات الحرارة فيها 7 تحت الصفر فقط في يناير / كانون الثاني.