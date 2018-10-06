شاهد: روبوت.. يسبح ويغوص ويمشي على الماء واليابسة

روبوت هو الأول من نوعه، يمكنه المشي على سطح الماء، والسير على الأرض، والتنقل ما بينهما، وما يجعله فريدا من نوعه هو صغر حجمه الذي يخوله أن يكون متعدد المهام.
ويمكن لهذا الروبوت أن يحمل وزنا مماثلا لوزنه، أما التحدي الأكبر الذي واجهه صانعوه، فهو خروجه من الماء، حيث تكون قوة شد سطح الماء تساوي ضعف وزنه، وما يعيق حركته أكثر هو تعرض الأرجل الخلفية للاحتكاك.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
كيس من البلاستيك صديق للبيئة تبتكره شركة تشيكية فحظيت بتمويل أوروبي
دراسة: تناول مكملات فيتامين "د" لتقوية العظام "كذبة" تم تداولها لسنوات
الواسابي .. ذهب اليابان الأخضر
وتمكن الباحثون من حل المشكلة بتركيب وسادات على الأرجل الأمامية لتعزيز سعة الحمولة وإعادة توزيع الاحتكاك أثناء التسلق.
كما يعمل الباحثون على إيجاد حل لتمكين الروبوت من العودة إلى اليابسة دون اضطراره لتسلق المنحدر.