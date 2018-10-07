لقي 20 شخصا حتفهم في تصادم سيارتين في شوهاري بولاية نيويورك على بعد نحو 170 ميلا إلى الشمال من مدينة نيويورك حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة اليوم الأحد.
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مقتل 20 شخصا بحادث سيارة في نيويورك
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مقتل 20 شخصا بحادث سيارة في نيويورك
@ Copyright :Doug Kerr
وحسب ما ذكرته الشرطة إحدى السيارتين كانت ليموزين تقل أفراد حفل زفاف في المدينة.
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