بعد انتشار مقتل الكاتب خاشقجي.. هذا ما غرد به العالم

خبرا اختفاء، فمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي فتح باب الجدل واسعا، الغموض كان سيد الموقف، تنبؤات أولية قالت إن الصحفي اعتقل ونقل سرا إلى السعودية، إلا أن خبر مقتله بدأ ينتشر على الانترنت منذ يومين تقريبا، بتكهنات بعض المواقع، لكن الخبر لم يتأكد إلا مساء السبت، حيث صدرت تصريحات عن مصادر تركية مسؤولة.
حساب تويتر كان من أوائل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الذي نشر الخبر، التغريدة أثارت جدلا واسعا، الكثير من الحسابات غردت تهاجم نشر هذا الخبر، وأن لا شيء مؤكد حتى الآن، إلا أن تغريدة لحساب "صوت العدل" تساءلت عن تصريح القنصل السعودي، الذي أكد وجود كاميرات لا تعمل في القنصلية،
المحرر في صحيفة واشنطن بوست مارتي بارون أكد في تغريدة مقتل خاشقجي.
الكاتب في صفحة الرأي بنفس الصحيفة جاسون ريزاي، كتب:"لقد ذهلت للخبر الذي ترجح فيه السلطات التركية مقتل زميلي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية.
سارة ليه ويتسون من منظمة هيومان رايتس ووتش، نشرت تغريدة علقت عليها :"كل ما يجب أن تعرفوه عن اختفاء خاشقجي".
فيليب روكر الصحفي في واشنطن بوست توقع في تغريدته أن تكون ما وصفه بالجريمة مدبرة مسبقا، ثم أتبعها بتغريدة ثانية تقول بأن فريقا من 15 سعودي قتلوا جمال خاشقجي في إسطنبول، وأن ما حصل هو تصعيد لكتم الأصوات.
السيناتور كريس مورفي علق على هذه التغريدة بقوله:"إن صح أن السعوديين استدرجوا مقيما في أمريكا لقنصليتهم وقتلوه، فيجب أن يمثل ذلك تغييرا جوهريا في علاقتنا مع المملكة العربية السعودية.
صحيفة المدينة السعودية أوردت خبرا مفاده أن السعودية أرسلت وفدا أمنيا إلى تركيا للمشاركة في التحقيقات التي ستجري لتقصي حقيقة مقتل خاشقجي
ونفى مصدر مسئول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول صباح الأحد مقتل خاشقجي داخل القنصلية.
وشجب المصدر في بيان "هذه الاتهامات العارية من الصحة".
وشكك المصدر "أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع".
وكشف المصدر أن "وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا السبت لاسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".
وكان القنصل العام السعودي قد قال لرويترز يوم السبت إن بلاده تساعد في البحث عن خاشقجي ونفى اختطافه.