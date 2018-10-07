بعد انتشار مقتل الكاتب خاشقجي.. هذا ما غرد به العالم

خبرا اختفاء، فمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي فتح باب الجدل واسعا، الغموض كان سيد الموقف، تنبؤات أولية قالت إن الصحفي اعتقل ونقل سرا إلى السعودية، إلا أن خبر مقتله بدأ ينتشر على الانترنت منذ يومين تقريبا، بتكهنات بعض المواقع، لكن الخبر لم يتأكد إلا مساء السبت، حيث صدرت تصريحات عن مصادر تركية مسؤولة.

حساب تويتر كان من أوائل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الذي نشر الخبر، التغريدة أثارت جدلا واسعا، الكثير من الحسابات غردت تهاجم نشر هذا الخبر، وأن لا شيء مؤكد حتى الآن، إلا أن تغريدة لحساب "صوت العدل" تساءلت عن تصريح القنصل السعودي، الذي أكد وجود كاميرات لا تعمل في القنصلية،