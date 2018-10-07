بدأت الاحتجاجات على تعيين بريت كافانو كرئيس للمحكمة العليا، قبل أن يعلن مجلس الشيوخ موقفه.
نساء وقفن خارج مبنى المجلس صرخن متسائلات عن ممثليهن، ليؤكدن أنهن لا يوافقن على تعيينه في هذا المنصب.
شاهد: احتجاجات على تعيين كافانو وترامب يستهزئ بالأعداد
بدأت الاحتجاجات على تعيين بريت كافانو كرئيس للمحكمة العليا، قبل أن يعلن مجلس الشيوخ موقفه.
نساء وقفن خارج مبنى المجلس صرخن متسائلات عن ممثليهن، ليؤكدن أنهن لا يوافقن على تعيينه في هذا المنصب.
واعتقلت الشرطة أكثر من 160 متظاهرا في واشنطن، بالإضافة إلى مدن رئيسية أخرى.
سينثا لاب من ولاية ماريلاند قالت:"من الواضح أن مجلس الشيوخ لا يهتم، لديهم دوافع أخرى تفوقت على الحقيقة".
ماري إليسبيرغ وهي من ماريلاند أيضا قالت:" كنت متفائلة جدا، لم أعتقد أن مجلس الشيوخ سيقدم على تعيينه بعد أن استمع لشهادة الدكتورة بالسي فورد، وشاهدنا كافانو وغضبه وكذبه".
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
بعد انتشار مقتل الكاتب خاشقجي.. هذا ما غرد به العالم
أين اختفى رئيس الشرطة الدولية الإنتربول مينغ هونغ وي؟
شاهد: ميلانيا ترامب تزور الأهرامات
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال:"أحد الأسباب لاختيارنا له، أنه لا أحد لديه ماض نظيف مثل بريت كافانو، هو شخص رائع، وأنا فخور للغاية باختياره".
وغرد ترامب حول حول الاحتجاجات خارج مبنى المحكمة العليا بقوله:"الاحتجاجات محدودة، يبدو أن هنالك حوالي 200 شخص، ولا يمكنههم ملء أول صفين من جماهير رالي كنساس، وسائل الاعلام تحاول أن تصوره على أنه حشد كبير".
وكان مجلس الشيوخ قد صوت يوم السبت بالموافقة على بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا.
وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 50 إلى 48 لصالح كافانو.