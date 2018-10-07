قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق على الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
برلمان البحرين يوافق على الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة
تقرأ الآن:
برلمان البحرين يوافق على الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة
ويأتي مرسوم القانون في الوقت الذي تلتزم فيه مملكة البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مرسوم القانون يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية بين دول التعاون الخليجيين، وتطوير أسس العمل الجماعي بين دول المجلس، إضافة إلى تحقيق التكامل الخليجي المنشود منه، خاصة في المجالات الاقتصادية.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
صحيفة: 10 مليارات دولار للبحرين مقدمة من الكويت والإمارات والسعودية
ناتو عربي.. أمريكا تكشف تفاصيل مشروع "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"