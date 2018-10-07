أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أن اختفاء "صديقه" الكاتب السعودي جمال خاشقجي في تركيا أمر محزن للغاية.
إردوغان: لا تزال لدينا توقعات إيجابية بشأن حالة خاشقجي
إردوغان: لا تزال لدينا توقعات إيجابية بشأن حالة خاشقجي
وقال إنه يتابع بنفسه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى عن الأنظار مشيرا إلى أنه لا يزال يأمل في نتيجة إيجابية للأمر.
وكان مصدران تركيان قالا لرويترز أمس السبت إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول الأسبوع الماضي فيما وصفوه بأنه استهداف متعمد لمعارض بارز للسعودية.
وقال إردوغان للصحفيين إن السلطات تفحص جميع تسجيلات كاميرات المراقبة وتراقب حركة الطائرات القادمة من وإلى إسطنبول لكنه أضاف أن تركيا تنتظر نتائج تحقيق يجريه الادعاء.
وقال إردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، إنه يتابع قضية خاشقجي بنفسه، وأكد أن لديه توقعات إيجابية بشأن حالة خاشقجي، كما تتوقع خطيبته خديجة تماما.
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