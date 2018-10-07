أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليين متأثرين بجراح أصيبا بها في إطلاق نار بالضفة الغربية المحتلة هذا الأحد.
مقتل إسرائيليين متأثرين بجراح أصيبا بها في إطلاق نار بالضفة الغربية
مقتل إسرائيليين متأثرين بجراح أصيبا بها في إطلاق نار بالضفة الغربية
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة إسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار في الهجوم.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن أفرادا من الجيش والشرطة يبحثون عن المهاجم الذي فتح النار في المنطقة الصناعية من مستوطنة بركان اليهودية.
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت المنطقة، المصادر الطبية الإسرائيلية ذكرت أن رجلا وامرأة اصيبا بجروح خطيرة فيما وصفت إصابة سيدة ثانية بالمتوسطة، بعد أن فتح شاب فلسطيني في 23 من عمره من قرية شويكة المجاورة لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، النار عليهم من بندقية "إم-16".
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وهرعت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان العملية وبدأت عملية واسعة مع جهاز الأمن العام "شاباك" بعملية بحث ومطاردة لمنفذ الهجوم الذي لاذ بالفرار.