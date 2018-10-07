إن صح مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول وما يشوب الحدث من تخمينات حول صحة الخبر من عدمه، وبين نفي السعودية خبر المقتل أو حتى وجود خاشقجي داخل مبنى القنصلية من جهة، وما نقتله وكالة رويترز عن مصدرين اثنين تركيين أكدا اغتيال خاشقجي، قالت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز إنها لم تصدق نبأ مقتله، وأضافت في تغريدة لها في حسابها على تويتر أنها تنتظر ردا رسميا من الحكومة.
كيف علقت خطيبة خاشقجي التركية على نبأ مقتله؟
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كيف علقت خطيبة خاشقجي التركية على نبأ مقتله؟
@ Copyright :رويترز/ 3 أكتوبر 2018
وفي تغريدة سابقة قبل يومين في الخامس من تشرين أول/أكتوبر بعد مرور أربعة أيام على اختفاء خاشقجي كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أعربت خديجة عن ثقتها بحكومة أنقرة في مساعدتها في معرفة مصير خطيبها.
وكانت خديجة بدأت حملة قبيل عدة أيام لمعرفة مصير خطيبها الذي جاء من الولايات المتحدة إلى تركيا لتسوية بعض الوثائق التي تتعلق بمستقبلهما.