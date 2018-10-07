زوجة رئيس الإنتربول المختفي تخرج إلى الإعلام وتقول إن زوجها في "خطر"

ناشدت زوجة مينغ هونغ وي، رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، المجتمع الدولي بمساعدتها في العثور على زوجها الذي انقطع اتصالها به منذ الـ25 من أيلول/ سبتمبر، وقالت إنها تعتقد أنه في خطر، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في مدينة ليون الفرنسية.

وقرأت غراس منغ بيان بصوت متهدج وهي تحاول عدم البكاء، باللغتين الصينية والانكليزية، في فندق بمدينة ليون، حيث يوجد مقر الإنتربول : "هذه القضية تتعلق بالمجتمع الدولي." ورفضت السيدة أن تظهر وجهها إلى كاميرات الإعلام، من أجل الحفاظ على سلامتها.