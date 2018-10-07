منظمة الإنتربول تعلن استقالة رئيسها مينغ هونغ وي بُعيد كشف الصين عن مصيره

قالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إن رئيسها الصيني الجنسية، مينغ هونغ وي، والذي يخضع للتحقيق في الصين بشأن ارتكاب مخالفات قانونية، تقدم باستقالة من منصبه. ويأتي هذا الإعلان عن الاستقالة بعد ساعات فقط من كشف الصين عن مصير مينغ الذي انقطعت أخباره منذ أن غادر إلى بلده الأم نهاية أيلول/ سبتمبر.
وأوردت منظمة الشرطة الدولية في بيان رسمي : "اليوم، الأحد 7 أكتوبر، من الأمانة العامة للإنتربول في مدينة ليون، تلقت فرنسا استقالة من السيد مينغ هونغ وي من منصب رئيس الانتربول، بأثر فوري".
وأضاف البيان أن نائب الرئيس، كيم جونغ يانغ، الذي يحمل الجنسية الكورية الجنوبية، سيصبح رئيسا بالوكالة، حتى الاجتماع المقبل للمنظمة الذي سينعقد بين 18-21 نوفمبر/ تشرين الثاني في دبي، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد من أجل اتمام السنتين المتبقيتين من العهدة الحالية.
اقرأ: رئيس الإنتربول المختفي يخضع للتحقيق في الصين وزوجته تقول إنه في "خطر"
وكانت زوجة مينغ الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام في الصين أبلغت عن اختفائه بعد سفره الشهر الماضي من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين.
وتحقق الشرطة الفرنسية فيما يسمى رسميا في فرنسا "باختفاء مثير للقلق".