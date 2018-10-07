وافق البرلمان الإيراني يوم الأحد على اجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب في تغييرات يأمل مسؤولون إنها ستقرب طهران من المعايير الدولية وتساعد في استبعادها من قوائم سوداء للاستثمار في ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
البرلمان الإيراني يقر إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب
البرلمان الإيراني يقر إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب
وتحتاج التغييرات، التي تسمح لإيران بالانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، لموافقة هيئة دينية قبل أن تصبح قانونا ساريا.
وتقول طهران إنها كانت تحاول تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لكنها واجهت صعوبات في إقرار التشريعات.
وعارض محافظون في البرلمان سن تشريعات بهدف الاقتراب من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي وقالوا إنها قد تعرقل الدعم المالي لحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
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وأمهلت مجموعة العمل المالي إيران حتى أكتوبر تشرين الأول لاستكمال إصلاحات لتجنب عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل التصويت الذي بثته الإذاعة الرسمية "البرلمان بصدد قرار تاريخي... للتصرف وفقا لمصالح الأمة والقضاء على أي حجج من الولايات المتحدة" للضغط على إيران.
وتقول شركات أجنبية إن إقرار تشريعات تتضمن إرشادات مجموعة العمل المالي ضرورية لزيادة الاستثمار في إيران.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو أيار من الاتفاق النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وقالت واشنطن إن على الدول التي تستورد النفط الإيراني وقف مشترياتها بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني لتجنب اتخاذ إجراءات مالية أمريكية ضدها.