أقدم كاني ويست مغني الراب وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان السبت، على إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الجدل الذي أثاره بسبب مطالبته بإلغاء نص دستوري يلغي العبودية.
كاني ويست يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ترامب
كاني ويست يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ترامب
واختفى حسابا كاني على منصتي انستغرام وتويتر، وربما تكون الانتقادات التي وجهت إليه بعد أن طالب بإلغاء التعديل 13 بالدستور الأمريكي، الذي أنهى العبودية ف العام 1865.
كما تلقى كاني انتقادات متكررة بسبب تأييده المتكرر للرئيس دونالد ترامب، حيث علقت النجمة لانا ديل راي على صورة كتب عليها "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا"، وهو شعار ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث علقت:"أن يصبح ترامب رئيسا خسارة للدولة، وأن تدعمه خسارة للثقافة".
كريس إيفانز، نجم فيلم كابتن أمريكا علق على احدى تغريدات ويست بقوله:"لا يوجد شيء أكثر جنونًا من مناقشة شخص لا يعرف التاريخ، ولا يقرأ الكتب، مستوى التفكير غير الاعتيادي الذي أشاهده مؤخرا ليس محبطا فقط بل ومتعب ورجعي وغير مسبوق".
وكان ترامب قد غرد معبرا عن شكره لويست لوضعه القبعة الحمراء التي تحمل شعاره الانتخابي.