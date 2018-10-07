قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه سيلتقي قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة التنسيق الأمني بشأن سوريا وذلك في ظل خلاف مع موسكو حول العمليات الجوية الإسرائيلية.
نتنياهو سيلتقي بوتين لبحث التنسيق الأمني في سوريا
نتنياهو سيلتقي بوتين لبحث التنسيق الأمني في سوريا
وأدلى نتنياهو بالتصريحات خلال اجتماع للحكومة دون أن يحدد موعدا للمحادثات مع بوتين.
وكانت روسيا قالت يوم الثلاثاء إنها زودت الدفاعات الجوية السورية بالنظام الصاروخي إس-300 بعدما اتهمت إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن اسقاط طائرة تجسس روسية بنيران القوات السورية التي كانت تطلق النار على طائرات إسرائيلية هجومية الشهر الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن طائرات الشبح الإسرائيلية تستطيع هزيمة النظام الجديد ويمكنها تدميره على الأرض. وتعهدوا بالمضي قدما في جهود منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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هل يقف الموساد فعلا وراء اغتيال رجل الصواريخ السوري؟
لكن لم ترد أي تقارير عن ضربات جوية إسرائيلية في سوريا منذ إسقاط الطائرة الروسية.
وأثار هذا التوقف على ما يبدو تكهنات وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يأتي بناء على طلب روسيا أو أن إسرائيل علقت الهجمات بسبب مخاوف من تأجيج التوترات مع موسكو الداعم العسكري الرئيسي للحكومة السورية.
وقال نتنياهو إنه تحدث هاتفيا مع بوتين "واتفقنا على الالتقاء قريبا لمواصلة التنسيق الأمني المهم بين جيشينا".
وأضاف "ستعمل إسرائيل دوما على منع إيران من ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا ونقل الأسلحة الفتاكة إلى حزب الله في لبنان" في إشارة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع الرئيس السوري بشار الأسد.