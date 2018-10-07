شاهد: جهاز جديد يعيد الأمل لفاقدي القدرة على المشي

ثلاثة أشخاص عجزوا عن المشي منذ سنوات، صار بإمكانهم التنقل بضع خطوات، بفضل جهاز يزرع في الجسم، مهمته إعطاء إشارات للعمود الفقري.

هؤلاء المرضى بحاجة إلى إعادة تأهيل، إلا أن الأطباء يؤكدون بأنهم لا يخضعون لعلاج، بل هي مساعدة، فهم لن يستطيعوا المشي بدون مساعدة.

جيريد شينوك والذي فقد قدرته على المشي بعد حادث دراجة تسير على الثلج عام 2013، يستطيع القيام بعدة خطوات بعد خمس سنوات من الحادث، يقول:"أن أتمكن من تحريك ساقي وأمشي وأقف، هذا يعن لي الكثير، هذا يعطي الأمل للكثير من الناس".

شينوك هو المريض الأول الذي يتقدم لمايو كلينيك ليحصل على جهاز التنشيط الكهربائي، حيث تمت زراعته بجانب عموده الفقري.

بعد أشهر من العلاج المكثف يستطيع تحريك ظهره، وخلال جلسة علاجية تمكن من المشي لمسافة طول ملعب كرة قدم، مع بعض الاستراحات.