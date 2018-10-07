قالت قوات حفظ النظام الألمانية إن ثمانية عناصر من الشرطة أصيبوا، مساء السبت، بجروح طفيفة بعد أن اشتبكوا مع أشخاص كانوا يشاركون في حفل موسيقي نظمه يمينيون متشددون في منطقة أبولدا بولاية تورينغن وسط ألمانيا.
إصابة 8 من عناصر الشرطة خلال حفل موسيقي لليمين المتطرف وسط ألمانيا
إصابة 8 من عناصر الشرطة خلال حفل موسيقي لليمين المتطرف وسط ألمانيا
وقام منظمو الحفل، الذي كان يشارك فيه نحول 800 شخص ويحمل شعار "الصخرة في وجه تدفق اللاجئين"، بفضّ التجمع بعد حوادث العنف التي وقعت، وذلك بناء على طلب من قوات حفظ النظام.
العديد من المشاركين في الحفل حاولوا مهاجمة الطوق الذي فرضته الشرطة، وهاجموا عناصرها ورموهم بقناني زجاجية، وقد ردت عليهم قوات الشرطة باستخدام الهراوات ورش الرذاذ المزعج، وفقا لبيان صحفي رسمي.
وبالتزامن مع الحفل الموسيقي، نظم نحو 500 متظاهر من اليسار مسيرة في المنطقة نفسها، لم تسفر عنها أي حوادث.
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وكان منظمون الحفل الموسيقي قد قرروا نقله إلى أبولدا في اللحظات الأخيرة، بعد أن حظرته السلطات الألمانية من مدينة أخرى. الأمر الذي قلل من عدد الحاضرين بعد أن كان من المتوقع أن يشارك فيه بضع آلاف من الأشخاص.